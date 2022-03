15 वर्षीय भारतीय लड़के ने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए बनाया ऐप, Google Playstore में ऐप हुआ शामिल

नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले एक महीने से ज्यादा समय से युद्ध (Ukraine Russia War) चल रहा है. युद्ध की वजह से लाखों की संख्या में लोग दूसरे देश में शरणार्थी (Ukrainian Uefugees) बनकर पहुंच रहे हैं. इस बीच शरणार्थियों की मदद के लिए एक 15 वर्षीय भारतीय लड़के ने एक ऐप तैयार किया है जिससे शरणार्थियों को को उनकी जरूरत के अनुसार ममद मिल सके. इस ऐप को सिकोइया इंडिया के प्रबंधक जीवी रविशंकर के बेटे तेजस ने तैयार किया है.

बता दें कि जहां किसी ऐप को बनानें में अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजिनियर्स को महीनों का वक्त लग जाता है ऐसे में तेजस ने इस ऐप को सिर्फ दो हफ्ते में ही तैयार कर दिया. तेजस का यह ऐप अब गूगल प्लेस्टोर (Google Playstore) पर भी ऐड हो गया है और तेजस ने खुद इसका लिंक ट्वीट किया है.

More power to the younger generation! They decide to not debate but act. Keep building @XtremeDevX!

Please RT to help create impact! https://t.co/EE8wdGfkbQ

— G V Ravi Shankar (@gvravishankar) March 31, 2022