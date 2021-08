काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा ग्लोबमास्टर

नई दिल्ली. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अपने 120 नागरिकों को काबुल ने निकाल है. इन सभी लोगों को लेकर ग्लोबमास्टर प्लेन मंगलवार को हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ. भारतीय सेना के दो परिवहन विमान मंगलवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुए हैं. वहीं काबुल से निकाले गए लोगों को लेकर सी-17 ग्लोबमास्टर गुजरात के जामनगर में भी लैंड हुआ है.

#WATCH | Indian Air Force C-17 aircraft that took off from Kabul, Afghanistan with Indian officials, lands in Jamnagar, Gujarat. pic.twitter.com/1w3HFYef6b

— ANI (@ANI) August 17, 2021