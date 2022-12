आप को 60 करोड़ रुपये दिए, सुकेश चंद्रशेकर ने कहा- कोर्ट को सबकुछ लिखित में दिया

नई दिल्ली. 200 करोड़ रुपये की महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने फिर कहा कि उसने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपये दिए. सुकेश ने कोर्ट में सुनवाई के बाद News18 से कहा कि उसने सारी बातें लिखित में अदालत को बता दी हैं. वह मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के विशेष जज के सामने पेश हुआ. दरअसल, सुकेश एआईएडीएमके पार्टी से जुड़े ‘दो पत्ती चुनाव चिन्ह’ के मामले में कोर्ट में पेश हुआ. उसके बाद उसकी पेशी 200 करोड़ रुपये की महाठगी में पटियाला हाउस कोर्ट में भी हुई. उसके बयान पर बीजेपी ने आप पर सवाल खड़ा किया और पूछा कि असली ठग कौन है, सुकेश या अरविंद केजरीवाल?

इस बारे में आप की फौरी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इससे पहले आप के नेता सुकेश चंद्रशेखर के इस बयान को सिरे से नकार चुके हैं. उनका कहना है कि सुकेश बीजेपी की भाषा का बोल रहा है और जेल से बाहर आने के बाद वह बीजेपी का हाथ थामेगा. दूसरी ओर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज भी पेशी के लिए पहुंचीं. उसके मामले की जांच कर रही ईडी का आरोप है कि जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर से जबरदस्त महंगे गिफ्ट लिए हैं.

#WATCH | Actor Jacqueline Fernandez arrives at Patiala House Court in Delhi to appear in connection with the Rs 200 crores money laundering case involving conman Sukesh Chandrashekhar pic.twitter.com/o4qhgxUF7B

— ANI (@ANI) December 20, 2022