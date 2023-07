नई दिल्ली. विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत बीजेपी के तीनों उम्मीदवार गुजरात से निर्विरोध राज्यसभा पहुंच गए हैं. विदेश मंत्री जयशंकर के अलावा केसरीदेव सिंह झाला और बाबू देसाई और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन, साकेत गोखले समेत कुछ 11 नेताओं का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना पहले से तय माना जा रहा था. गुजरात विधानसभा में पर्याप्त संख्याबल नहीं होने से कांग्रेस किसी भी उम्मीदवार को खड़ा रखने की स्थिति में नहीं थी और इसी कारण बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया.

उधर पश्चिम बंगाल में डेरेक-ओ-ब्रायन समेत टीएमसी के छह उम्मीदवार और बीजेपी के एक उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 जुलाई को राज्यसभा के लिए नामांकन किया था. गुजरात के तीनों सदस्यों का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो रहा था. निर्विरोध निर्वाचन के बाद बीजेपी के सदस्यों की संख्या अब राज्यसभा में 93 हो गई है.

