बंगाल में बेहिसाब नकदी के साथ पकड़े गए झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक, काउंटिंग मशीन से होगी गिनती

हावड़ा (पश्चिम बंगाल). झारखंड से कांग्रेस के 3 विधायकों के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है. पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वाति भंगालिया ने शनिवार को यह जानकारी दी. नकदी की संख्या को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि काउंटिंग मशीन आने के बाद ही इसकी गिनती हो सकेगी. कांग्रेस के जिन तीन विधायकों को पकड़ा गया है, उनके नाम हैं- जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल. तीनों कांग्रेसी विधायक एक ही गाड़ी पर सवार थे और पूर्व मिदनापुर की ओर जा रहे थे. शनिवार देर शाम इनकी गाड़ी को पांचला थाना अंतर्गत रानीहाटी मोड़ के पास रोका गया और तलाशी ली गई.

बताया जा रहा है कि गाड़ी में भारी मात्रा में नकदी रखी हुई थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्वाति भंगालिया मौके पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रानीहाटी मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था. इसी दौरान झारखंड के जामताड़ा से आ रही एक कार को रोका गया. कार के अंदर जामताड़ा के तीन कांग्रेसी विधायक राजेश कच्छप, नमन विक्सल और इरफान अंसारी थे. गाड़ी के अंदर बेहिसाब नकदी मिली है.

#WATCH | Three MLAs of Congress from Jharkhand namely Irfan Ansari, MLA from Jamtara, Rajesh Kachhap, MLA from Khijri & Naman Bixal, MLA from Kolebira were nabbed by the police with huge amounts of cash. pic.twitter.com/VCH06cMr33

