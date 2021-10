जम्मू-कश्मीर: पुंछ में 14वें दिन आतंकियों की तलाश जारी, मुठभेड़ में 3 जवान घायल, शोपियां में 1 शख्स की मौत

श्रीनगर. जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu Kashmir) में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की ओर से बड़ा अभियान (Anti Terror Operation) चलाया जा रहा है. इस दौरान आतंकियों से ताजा मुठभेड़ में सेना (Indian Army) का एक जवान और जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस (Jammu & Kashmir Police) के दो जवान गंभीर घायल हो गए हैं. इस मुठभेड़ में एक आतंकी भी घायल हुआ है. बता दें कि इस सैन्‍य ऑपरेशन का रविवार को 14वां दिन है. उधर शोपियां जिले में रविवार को गोलीबारी की घटना में एक आम नागरिक की मौत हो गई. घटना दक्षिण कश्मीर के शोपियां के जैनापोरा इलाके की है. व्यक्ति की पहचान शाहिद अहमद के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है और आगे के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है.

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आज सुबह भट्टा दुर्रियां जंगल में आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी करने पर दो पुलिसकर्मी, सेना का एक जवान और उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध पाकिस्तानी आतंकवादी जिया मुस्तफा घायल हो गया.

प्रवक्ता ने कहा, ‘आतंकवादियों के खिलाफ जारी अभियान, जिसमें सेना के तीन जवान और एक जेसीओ शहीद हो गए, उसके दौरान आतंकवादियों के ठिकाने की पहचान करने के लिए मुस्तफा को भट्टा दुर्रियां ले जाया जा रहा था.’ उन्होंने बताया, ‘तलाश के दौरान जब दल ठिकाने के पास पहुंचा तो आतंकवादियों ने पुलिस और सेना के संयुक्त दल पर गोलीबारी कर दी जिसमें दो पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल हो गए.’ पुलिस ने कहा कि इस दौरान मुस्तफा भी घायल हो गया और उसे भारी गोलीबारी के बीच वहां से निकाला नहीं जा सका.

#WATCH Indian Army’s counter-terrorist operation in Bhata durian forest area of Poonch district, J&K continues today, gunfire being heard

