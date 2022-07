गृह मंत्री की मौजूदगी में NCB ने जलाया 30 हजार किलो ड्रग्स, अमित शाह बोले- तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 30,000 किलोग्राम से अधिक जब्त की गई दवाओं को 4 स्थानों पर नष्ट किया गया. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए खतरा है. किसी भी समृद्ध राष्ट्र को नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए. हमें नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाकर युवा पीढ़ी को बचाना है. दरअसल, एनसीबी ने एक जून से मादक पदार्थों के निपटान से संबंधित अभियान की शुरुआत की थी और 29 जुलाई तक 11 राज्यों में 51,217 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का निपटारा किया जा चुका है.

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, एनसीबी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 75,000 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट करने का संकल्प लिया है. शनिवार को 30,468.784 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों के निपटान के बाद, कुल मात्रा लगभग 81,686 किलोग्राम तक पहुंच जाएगी, जो एनसीबी के लक्ष्य से अधिक होगी. यह नशा मुक्त भारत की लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि होगी. सम्मेलन में पहली बार गृह मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मादक पदार्थों से संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि ​​एक मंच पर मौजूद थे.

विज्ञप्ति में कहा गया कि यह सम्मेलन देश को नशे के खतरे से मुक्त कराने के मोदी सरकार के अटूट संकल्प को दर्शाता है. सम्मेलन के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्रियों, पंजाब के राज्यपाल सह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तथा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों से मिलेंगे.

More than 30,000 kgs of seized drugs is being destroyed by Narcotics Control Bureau across 4 locations under the watch of Union Home Minister Amit Shah via video conference from Chandigarh pic.twitter.com/ubZ7FJzIvL

— ANI (@ANI) July 30, 2022