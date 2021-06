Amazon दे रहा है 35 हज़ार रुपये जीतने का मौका, बस करना होगा एक छोटा सा काम

ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेजन पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 35,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 27 जून को घोषित किया जाएगा.उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा. हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 35,000 Amazon Pay Balance.सवाल 1. Project CLAP is a cleanliness drive launched by which state government?जवाब 1: Andhra Pradesh.सवाल 2. In May 2021, who won the Portuguese Grand Prix?जवाब 2: Lewis Hamilton.सवाल 3. On the occasion of the centenary of which famous Indian’s birth is ‘Another Dozen Stories’ being translated into English?जवाब 3: Satyajit Ray.सवाल 4. In which book of Shakespeare, is this herb mentioned as ‘for remembrance’?जवाब 4: Hamlet.सवाल 5. What colour is the cue ball in this game?जवाब 5: white.