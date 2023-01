VIDEO: तमिलनाडु में दर्दनाक हादसा, मंदिर में उत्सव के दौरान गिरी क्रेन, 4 की मौत, 9 घायल

चेन्नई: तमिलनाडु के अरक्कोणम में रविवार रात एक मंदिर के उत्सव के दौरान क्रेन गिरने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और करीब 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं. रानीपेट जिले में नेमिली के बगल में किलिवेदी क्षेत्र में मंडियाम्मन मंदिर माइलर उत्सव का आयोजन किया जा रहा था. भयावह घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें अचानक क्रेन गिरने के दृश्य को दिखाया गया है.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना रात करीब 8:15 बजे हुई थी. पुलिस ने कहा कि पीड़ितों की पहचान के. मुथुकुमार (39), एस. भूपालन (40) और बी. ज्योतिबाबू (17) के रूप में हुई है, वहीं एक अन्य मृतक की पहचान सामने नहीं आई है. सूत्रों के मुताबिक, नेमिली के मंडी अम्मन मंदिर में एक उत्सव के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे. दुर्घटना माइलेरु में एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां लोगों ने क्रेन पर सवार होकर मंदिर की मूर्तियों पर माला चढ़ाने का प्रयास किया, तभी यह भीषण हादसा हो गया और इसमें क्रेन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया.

पढ़ें- OMG! साइकिल से भी स्लो चल रही है भारत की ये ट्रेन, स्पीड 10 KM प्रति घंटे से भी कम

Three killed when a crane crashed in temple fest in Keezhveedhi village near Nemili, Arakonam, #TamilNadu @dt_next @CMOTamilnadu @tnpoliceoffl @PKSekarbabu pic.twitter.com/pstwc6BpLC

— Raghu VP / ரகு வி பி / രഘു വി പി (@Raghuvp99) January 22, 2023