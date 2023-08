श्रीनगर. सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद (Huge Cache of Arms and Ammunition) बरामद किया है. सेना ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना, बीएसएफ कश्मीर और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में 15-18 अगस्त तक चलाए गए एक संयुक्त अभियान में भारी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है. श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कॉर्प्स (Chinar Corps) ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक बयान में कहा कि ‘विभिन्न एजेंसियों के बड़ी संख्या में हथियारों की संभावित मौजूदगी के खुफिया इनपुट के आधार पर यह तलाशी अभियान शुरू किया गया था.’

सेना ने अपने बयान में कहा कि पांच एके राइफलें, सात पिस्तौलें, चार हथगोले और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया. सेना ने कहा कि इलाके में तलाश अभियान जारी है. जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आंतकवाद संबंधी मामले में जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को छापे मारे. अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के चोटीगाम इलाके के निवासी मोहम्मद यूसुफ वानी के घर पर छापेमारी की गई है. बताया जाता है कि वानी एक किसान हैं.

Op Machhal Prahaar II #Machhal, #Kupwara

Joint Operation launched by #IndianArmy, @BSF_Kashmir and @JmuKmrPolice in #Machhal Sector #Kupwara from 15-18 Aug 23 based on Intelligence inputs by various agencies of likely presence of a cache of war like stores.

Huge cache of arms… pic.twitter.com/ZZqGa91rLF

— Chinar Corps🍁 – Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 18, 2023