पाकिस्तान से पंजाब लाए गए थे IED और RDX, पुलिस ने किए कई बड़े खुलासे

नई दिल्ली: पंजाब पुलिस की स्पेशल टॉस्क फोर्स (Pujab STF) ने विधानसभा चुनाव (Punjab Election 2022) से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. पंजाब एसटीएफ को पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव धनोए कलां में शुक्रवार को भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ. स्पेशल टॉस्क फोर्स को गांव से पांच किलो वजन का आईईडी और करीब 2.7 किलोग्राम आरडीएक्स मिला है. इस पूरे प्रकरण पर अब पंजाब पुलिस ने बड़ा बयान दिया है. पुलिस के मुताबिक दहशत फैलाने के इरादे से विस्फोटक को पाकिस्तान से भेजा गया है.

खबरों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक को पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में शांति भंग करने के उद्देश्य से लाया गया था. विस्फोटक को गांव की एक सड़क किनारे खेत पर छुपाकर रखा गया था.

एसटीएफ अमृतसर के एआईजी राशपाल सिंह ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि हमें ड्रग्स के बारे में खबर मिली थी लेकिन जब हम इनपुट वाली जगह पर पहुंचे तो हमें वाघा अचारी सीमा के पास एक गांव से लगभग 5 किलो ग्राम वजन का आईईडी मिला. एआईजी ने कहा कि हमने एक लाख रुपये भी बरामद किए हैं. उन्होंने कहा कि यह विस्फोटक पाकिस्तान से आया है और हम इस इसकी जांच कर रहे हैं. माना जा रहा है कि पंजाब में इस आरडीएक्स को भेजने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है.

Punjab | We’ve recovered 5kg IED which includes around 2.7Kg of RDX, 1.3Kg iron balls, codex wire, electric detonator, digital timer. We’ve registered a case and are investigating it. The IED is of high intensity & can cause high damage: Mohnish Chawla, IG Border range, Amritsar pic.twitter.com/iokyxX2DOO

