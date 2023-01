IRCTC ने एक ट्वीट पर की झटपट कार्रवाई, पत्रकार को ट्रेन में पहुंचाए 10 रुपये, जानें मामला

ट्रेन के सफर में चाय का अपना ही लुत्फ होता है. स्टेशन पर मिलने वाली 10 रुपये की चाय में भले ही कोई खास स्वाद न हो लेकिन फिर भी उसे पीकर कुछ अलग सी ही फीलिंग आती है. खैर, स्टेशन पर 10 रुपये में मिलने वाली इसी चाय को लेकर ऐसा कुछ हुआ कि आईआरसीटीसी को बीच में कूदना पड़ गया. दरअसल प्रीतम साहा नाम के एक यात्री जो कि पेशे से पत्रकार भी हैं ने आईआरसीटीसी के वेंडर पर ज्यादा पैसे लेने के चलते लूट का आरोप लगा दिया. इस पर कार्रवाई करते हुए कंपनी ने साहा को उनके पैसे वापस लौटाए.

प्रीतम साहा ने चाय बेचने वाले वेंडर को 20 रुपये के नोट का भुगतान किया था, जिस पर उसने 10 रुपये थोड़ी देर में वापस करने का जवाब दिया. हालांकि जब काफी देर तक वेंडर नहीं लौटा को प्रीतम ने आईआरसीटीसी को टैग कर ट्वीट कर दिया.

प्रीतम ने अपने ट्वीट में लिखा – “आईआरसीटीसी के वेंडर लोगों को लूट रहे हैं? 10 रुपये की चाय खरीदी. 20 रुपये चुकाए. वेंडर ने कहा कि वो लौटकर बाकी बचे पैसे देगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बात सिर्फ पैसे वापस लेने की नहीं है. सवाल ये है कि इस तरह और कितने अतिरिक्त 10 रुपये उसकी जेब में जा रहे हैं.” आगे उन्होंने लिखा कि “ये शिकायत नियमित नहीं है. ऐसा लगता है कि बाकी चाय वेंडर भी उसके गलत इरादों से वाकिफ हैं.” इसके बाद प्रीतम साहा ने अपनी ट्रेन की पूरी जानकारी दी.

@IRCTCofficial @IRCTCofficial IRCTC Tea Vender looting people?

Purchased tea for 10. Paid 20. The vender said will return and pay back the change. But it didn’t happen. The question is not only getting back the money. The question is how many Rs 10 are going into his pocket?

— pritam saha (@Pritam_Journo) January 13, 2023