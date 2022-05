एक स्कूटर पर 6 लोग सवार, वायरल हुआ Video तो ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की तलाश

हिंदुस्तान के शहरों की सड़कों पर अक्सर लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेशी करते हैं. कभी तेज रफ्तार को लेकर तो कभी ओवर लोडिंग के मामले सामने आते हैं. ट्रैफिक पुलिस हमेशा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है लेकिन फिर भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं. मुंबई में एक स्कूटर पर 6 लोग सवार होकर जा रहे थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद इस वीडियो को शेयर करने वाले शख्स से मुंबई पुलिस ने उस इलाके की लोकेशन मांगी जहां, ये स्कूटर और उस पर सवार 6 युवक दिखे.

दरअसल ट्विटर पर रमनदीप सिंह होरा नाम के यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि, फुकरापंती की इंतेहा एक स्कूटर पर सवार 6 लोग. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इस स्कूटर पर एक के बाद एक 6 लोग बैठै हैं. इसमें एक शख्स स्कूटर पर बैठे अन्य युवक के कंधों पर बैठा है.

Heights of Fukra Panti 6 people on one scooter @CPMumbaiPolice @MTPHereToHelp pic.twitter.com/ovy6NlXw7l

— Ramandeep Singh Hora (@HoraRamandeep) May 22, 2022