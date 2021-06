कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश में 646 डॉक्टरों की मौत: आईएमए

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Coronavirus Second Wave) में 646 लोगों की जान गई है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) ने इस बात की जानकारी दी. इन 646 में से सबसे ज्यादा 109 डॉक्टरों ने दिल्ली में जान चली गई. इसके बाद बिहार में 97 चिकित्सकों की जान गई. वहीं उत्तर प्रदेश में 79 डॉक्टरों की मौत हो गई. इसके बाद राजस्थान में 43, झारखंड में 39, गुजरात में 37, आंध्र प्रदेश में 35, तेलंगाना 34, तमिलनाडु में 32, पश्चिम बंगाल में 30, महाराष्ट्र और ओडिशा में 23 मध्य प्रदेश में 16 डॉक्टरों की जान चली गई. आईएमए के अनुसार इस महामारी की पहली लहर के दौरान 748 डॉक्टरों की जान चली गयी थी.



बता दें भारत में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों में अब कमी आती दिख रही है. देश में शनिवार को करीब दो महीनों में कोविड-19 के एक दिन में सबसे कम 1,20,529 नए मामले आए और इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 2,86,94,879 पर पहुंच गए. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, इस संक्रामक रोग से 3,380 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की कुल संख्या 3,44,082 हो गयी है जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार पांचवें दिन 20 लाख से कम रही. मंत्रालय ने बताया कि रोज आने वाले संक्रमण के नए मामले 58 दिनों में सबसे कम हैं.



