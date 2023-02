Video: बारात में शराब पीकर झूमना पड़ा भारी, पुलिस ने गिरफ्तार कर उसी जगह ले जाकर नचाया

राजकोट. गुजरात के राजकोट में लोगों को शादी की बारात में कथित रूप से शराब पीकर नाचना भारी पड़ गया. उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने इन सभी 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस फिर इन सभी को शहर के सहकार मेन रोड पर उसी जगह ले गई और उन्हें ‘क्राइम सीन दोहराने’ के लिए उसी तरह नचाया. पुलिस के सामने डांस करते इन लोगों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

दरअसल ये सभी लोग सोमवार को एक शादी पार्टी में डांस करते हुए अपने ऊपर शराब उंडेलते हुए दिख रहे थे. उनके इस तरह डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. चूंकि गुजरात में मद्यनिषेध लागू है और शराब पीना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे में पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और इन लोगों की तलाश शुरू कर दी.

Rajkot police re-enacts the scene of a viral video where wedding revellers were seen openly consuming liquor while dancing in a marriage procession.

The revellers were arrested.

PS: Gujarat is a dry state where liquor is banned, selling or consumptionpic.twitter.com/PZb6zi56NP

— Kumar Manish (@kumarmanish9) February 21, 2023