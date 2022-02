बारिश में गिर गया था 70 साल पुराना यह 100 टन वजनी बरगद का पेड़, लोगों ने किया ये काम

सिरसिला: तेलंगाना (Telangana) के सिरसिला जिले में 4 महीने पहले मूसलाधार बारिश (Heavy Rain) के कारण गिरे 70 साल से अधिक पुराने 100 टन के बरगद के पेड़ (Banyan Tree) को कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं के प्रयासों से बचा लिया गया. बरगद का यह पेड़ अब सिरसिला सचिवालय में लगाया गया है. इससे पहले इस पेड़ को क्रेन से गिराया गया था और लगभग 6 किमी दूर ले जाया गया. राज्यसभा सांसद जे संतोष कुमार, जो कि ग्रीन इनिशेटिव के लिए जाने जाते हैं उन्होंने टीआरएस मंत्री रामा राव की मदद से यह परिवहन व्यवस्था करवाई.

सांसद जे संतोष कुमार ने एक छोटा वीडियो क्लिप ट्वीट किया, जिसमें पेड़ को ले जाने और फिर से लगाने की प्रक्रिया को दिखाया गया है. उन्होंने इस अनुभव को अपने जीवन में सबसे संतोषजनक क्षणों में से एक कहा.

One of the most satisfying moments in my life. A 70-year old huge banyan #Tree that had been uprooted due to heavy rains in sircilla was translocated with the help of @KTRTRS garu. When I brought this issue to his notice, he immediately instructed concerned officials.

