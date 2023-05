Video: उम्र बस एक संख्या है! छत्तीसगढ़ के 70 वर्षीय मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्काईडाइविंग करके किया साबित, देखें

Chhattisgarh Health Minister Skydiving In Australia: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, टीएस सिंह देव की ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग की हालिया क्लिप ने इंटरनेट पर सबको चकित कर दिया है.उन्होंने स्काईडाइविंग करके ये साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. 70 वर्षीय कांग्रेस नेता ने ऑस्ट्रेलिया में स्काइडाइविंग का अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. सरगुजा के महाराजा से मशहूर टीएस सिंह देव छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री हैं. वहीं, उनकी साहसिक वीडियो को देखकर नेटिजन्स ने काफी प्रशंसा की है.

वीडियो में अपना एडवेंचर शुरू करने से पहले देव को कहते सकता है कि ‘बड़ा मजा आने वाला है.’ वहीं, वीडियो में स्काइडाइविंग करने से पहले वे अपने इंस्ट्रक्टर के मस्ती से पोज़ देते हुए दिखे. जैसा कि माना जाता है कि स्काइडाइविंग से पहले लोग काफी डरे हुए रहते हैं, लेकिन इसके उलट वह काफी शांत और संतुलित दिखे. वहीं, पैरासूट खुलने से पहले टीएस सिंह ने अपनी बाहें फैलाकर मस्ती में पोज़ देते हुए दिखे. जब उनसे अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ‘काफी सुखद रहा.’ उन्होंने कहा कि ये उनकी वर्षों की कामना थी. वहीं, अंत में अपने परीक्षक को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि ‘वह इसे बार-बार करना चाहते हैं.’

There were no bounds to the sky’s reach. Never!

I had the incredible opportunity to go skydiving in Australia, and it was truly an extraordinary adventure. It was an exhilarating and immensely enjoyable experience. pic.twitter.com/2OZJUCnStG

— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) May 20, 2023