लद्दाख में 76 फीट की ऊंचााई पर सेना ने लहराया तिरंगा, वीडियो देख करेंगे गर्व

लद्दाख की वादियों में भारतीय सेना और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए 76 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज को देखकर हर हिंदुस्तानी की सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. एजेंसी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना के जवान तिरंगे को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं. देखें VIDEO…

#WATCH | A 76 ft tall National Flag at 15000 ft constructed by Indian Army and Flag Foundation of India, hoisted overlooking the Hanle Valley in Ladakh: Fire and Fury Corps, Indian Army

(Video Source: Fire and Fury Corps Twitter account) pic.twitter.com/Wi9zfgs18m

— ANI (@ANI) November 21, 2021