केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने आवास पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया.

#WATCH | Union Minister Kiren Rijiju hoists the national flag at his residence in Delhi on the occasion of #IndependenceDay.

(Video Source: Twitter handle of Union Minister Kiren Rijiju)#IndependenceDay2023 pic.twitter.com/YVuQnz4dsd

