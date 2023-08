नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस दौरान उन्होंने देश को संबोधित भी किया. बता दें कि उन्होंने लगातार 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है. इस दौरान उन्होंने देशवासियों से एक खास वादा भी किया है. उन्होंने अगले 15 अगस्त को फिर लाल किले पर आने का वादा किया है.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘2019 में प्रदर्शन के आधार पर, आपने मुझे एक बार फिर आशीर्वाद दिया. अगले पांच साल अभूतपूर्व विकास के हैं. 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम क्षण आने वाले पांच साल हैं. अगले 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं देश की उपलब्धियों और विकास को आपके सामने रखूंगा.’

#WATCH | PM Narendra Modi says, "In 2019, on the basis of performance, you blessed me once again…The next five years are for unprecedented development. The biggest golden moment to realise the dream of 2047 is the coming five years. The next time, on 15th August, from this Red…

