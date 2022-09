VIDEO: कन्नूर में 2 छात्रों और महिला के पीछे पड़ा आवारा कुत्तों का झुंड, देखकर छूट जाएगी कंपकंपी

कन्नूरः इन दिनों देश भर में इंसानों पर कुत्तों के जानलेवा हमले की कई खबरें सामने आ रही हैं. हाल में रिपोर्ट हुए ज्यादातर मामलों में पालतू कुत्तों ने इंसानों पर हमला किया. लेकिन एक ताजा मामला केरल के कन्नूर से सामने आया है, जिसमें आवारा कुत्तों के एक झुंड ने स्कूल जा रहे दो छात्रों को काटने के लिए दौड़ा लिया. दोनों छात्र भागकर चारदिवारी में घुसे और गेट बंद करके आवारों कुत्तों से किसी तरह अपनी जान बचाई. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि 2 छात्र अपने घर की तरफ आ रहे हैं , तभी 6-7 आवारा कुत्तों उनको दौड़ा लेते हैं.

दोनों छात्र जीजान लगाकर दौड़ते हैं और सामने दिख रहे एक गेट के अंदर घुरकर उसे अंदर से बंद कर लेते हैं. इसी सीसीटीवी फुटेज में रात की एक घटना भी रिकाॅर्ड है. इस वीडियो में दिख रहा है कि वही आवारा कुत्ते, वहां से गुजर रही एक महिला पर हमला कर देते हैं. महिला भी भागकर अपनी जान बचाती है. आपको बता दें कि केरल के शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या काफी विकराल होती जा रही है. पहले भी राज्य के कई अन्य शहरों में स्ट्रे-डाॅग्स इंसानों पर जानलेवा हमले कर चुके हैं.

#WATCH | Kerala: Students in Kannur manage to escape unharmed as stray dogs chase them in the locality (12.09) pic.twitter.com/HPV27btmix

— ANI (@ANI) September 13, 2022