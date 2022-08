उल्टी कार में ड्राइव करता दिखा शख्स, सड़क पर ऐसी अनोखी गाड़ी दौड़ते देख दंग रह गए लोग

विकास की तरफ बढ़ती दुनिया में आए दिन नई खोजें और आविष्कार देखने को मिलते हैं. जैसी जरूरत वैसा आविष्कार. लेकिन कई बार कुछ इन्वेंशन ऐसे भी होते हैं जिनकी जरूरत नहीं बल्कि उनका अनोखापन उन्हें अलग जरूर बना देता है. वैसे भी दुनिया में अजीबोगरीब ख्याल वाले लोग और अजीबोगरीब आविष्कार की कमी नहीं है. ऐसी ही कैटेगरी में आती है वो कार जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. जिसे दिमागी खुराफात की उपज कहे तो गलत नहीं होगा.

ट्विटर के @overtime पर शेयर वीडिओ लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है. सड़क पर उल्टी कार दौड़ते देख लोगों का सिर चकरा गया. कार के चार चक्के नीचे सड़क पर नहीं बल्कि ऊपर दिखाई दे रहे थे. अपनी अनोखी डिजाइन के चलते इस कार का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है. इस वीडियो को 86 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

कभी नहीं देखीं होगी इतनी अजीबोगरीब कार

सोशल मीडिया पर कार का वो वीडियो बेहद वायरल हो रहा है जिसकी अजीबोगरीब डिजाइन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. अब तक तो एक से एक बेहतरीन कारें हर किसी ने देखी होंगी. उसकी टेक्नोलॉजी, सेफ्टी फीचर्स, मैकेनिजम एक दूसरे से अलग होकर लोगों की पसंद बनते हैं. लेकिन आज इस कार का जिक्र हो रहा है वो अपने ऐसी किसी खूबी के चलते नहीं, बल्कि अपने बाहरी आवरण के चलते चर्चा का विषय बन गई. दरअसल वो कार सीधी ना होकर बिल्कुल उल्टी बनाई गई है. उसे देखकर आपको समझ में ही नहीं आएगा की कार सीधी खड़ी है या फिर उल्टी हो गई है. वजह है चार पहिया वाहन के चारों पहिये नीचे से लगने की बजाय कार के ऊपरी हिस्से में चारों तरफ लगे हुए हैं. बाकी डिज़ाइन्स भी ऐसी ही है जिसे देखकर कार उल्टी लगती है.

Just when I thought I’ve seen it all. pic.twitter.com/3AMsdojonv

पहिए, नंबर प्लेट, लोगो सबकुछ उल्टा है इस कार में

सड़क पर दौड़ती इस कार को देखकर लोगों की एक भ्रम टूट जाता है वो ये कि कार सीधी है या उल्टी. क्योंकि सड़क पर इसे दौड़ते देख कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है. क्योंकि जो पहिये नजर आते हैं वो ऊपर लगे हैं और जिनके बल पर कार को चलना चाहिए वो नज़र ही नहीं आते. नम्बर प्लेट से लगे कार के लोगो तक उल्टे ही दिखाई देते हैं. अब इस कार को इन्वेस्ट करने वाले के दिमाग में ऐसा क्या सूझा जो उसने इस अनोखी कार का निर्माण किया, ये तो नहीं पता. लेकिन इस कार ने हर किसी का ध्यान खींचने का काम जरूर किया है.