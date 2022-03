​मैं अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने वाराणसी जा रही हूं. मैं वहां मंदिर भी जाऊंगी. मैं लोगों का आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश जा रही हूं: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

I am going to Varanasi to campaign for Akhilesh (Yadav). I will go to the temple. I am taking the blessings of people and going to UP: West Bengal CM Mamata Banerjee at Kolkata airport #UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/Wn4c1Xh41n

— ANI (@ANI) March 2, 2022