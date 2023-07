नई दिल्ली. कांग्रेस द्वारा दिल्ली अध्यादेश का समर्थन नहीं करने के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार को ऐलान किया कि वह 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष दलों की बैठक में भाग लेगी. यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक के बाद आया.

सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) ‘आप’ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई है. AAP ने पहले कहा था कि वह बेंगलुरु की बैठक में तभी शामिल होगी, जब कांग्रेस संसद में दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देगी. ऐसे में पीएसी में विचार-विमर्श के बाद चड्ढा ने घोषणा की कि केजरीवाल के नेतृत्व में ‘आप’ सोमवार को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में भाग लेगी.

#WATCH | “Congress party today made its stand clear and said that it will oppose the Delhi ordinance,” says AAP MP Raghav Chadha after the meeting of the party’s Political Affairs Committee.

AAP will join the joint opposition meeting in Bengaluru on July 17-18. pic.twitter.com/gFyMZWM0GZ

