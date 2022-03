केजरीवाल ने 'कश्मीर फाइल्स' को बताया झूठी फिल्म, टैक्स फ्री करने पर बोले- यूट्यूब पर अपलोड कर दो न...

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ‘कश्मीर फाइल्स‘ (Kashmir Files) फिल्म को लेकर बीजेपी पर करारे हमले किए. दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोग करोड़ों रुपये कमा रहे हैं और बीजेपी के नेता ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी झूठी फिल्म के पोस्टर लगा रहे हैं. क्या बीजेपी वाले इसी के लिए राजनीति में आए थे? कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग पर केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, सारी फिल्म फ्री हो जाएगी. इस दौरान केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर भी निशाना साधा.

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बीजेपी की मांग पर जमकर बरसे. कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार को लेकर बनी इस फिल्म को बिहार, एमपी, हरियाणा, यूपी, गुजरात, त्रिपुरा, गोवा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में टैक्स फ्री किया जा चुका है. बीजेपी नेता दिल्ली में भी इसे टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं. एक दिन पहले बुधवार को बीजेपी विधायकों ने इसे लेकर विधानसभा में प्रदर्शन भी किया था.

BJP wants #TheKashmirFiles to be tax free.

Why not ask @vivekagnihotri to upload the whole movie on YouTube for FREE?

— AAP (@AamAadmiParty) March 24, 2022