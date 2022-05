अदनान सामी के ट्वीट से भड़के AAP विधायक, इस वजह से ट्विटर पर दोनों में जमकर हुई तू-तड़ाक

बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के एक वीडियो पर ट्वीट करके टिप्पणी करना भारी पड़ गया. इसके बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने अदनान सामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें पाकिस्तानी आर्मी के नस्ल का बताया. वहीं अदनान सामी ने उन्हें तहजीब का पाठ पढ़ाया.

सिंगर अदनान सामी ने ट्विटर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो शेयर किया था. इसमें वह हार्वर्ड को हेयवर्ड बोलते हुए दिखे. इस पर अदनान सामी ने लिखा कि, पंजाब टीचर्स को हेयवर्ड के नीचे के संस्थानों में ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी.

Punjab Teachers to be trained in no less an institution as ‘Hayward’…

Coolpic.twitter.com/4TD7JKnF7x

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) May 10, 2022