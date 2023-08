नई दिल्ली: मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा. सभापति जगदीप धनखड़ ने AAP दो सांसदों राघव चड्ढा और संजय सिंह पर कार्रवाई की. राघव को नियमों के घोर उल्लंघन और अवमाननापूर्ण आचरण के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया, जबकि संजय सिंह का निलंबन बढ़ा दिया गया. आम आदमी पार्टी के इन दोनों सांसदों का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक विशेषाधिकार समिति सदन में उनके अनुचित व्यवहार पर निर्णायक रिपोर्ट नहीं ला देती.

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा और संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई के बारे में सदन को सूचित किया. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, ‘मैं राघव चड्ढा को उच्च सदन की सेवा से तब तक निलंबित करता हूं जब तक विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती. संजय सिंह का निलंबन बढ़ाया जाता है. मुझे इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजना समीचीन लगता है…24 जुलाई 2023 का निलंबन आदेश वर्तमान सत्र से आगे भी जारी रह सकता है, जब तक कि परिषद को विशेषाधिकार समिति की सिफारिश नहीं मिल जाती.’

