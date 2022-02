ABG Fraud Case: एबीजी शिपयार्ड के 22 हजार करोड़ के स्कैम से 28 बैंकों को लगा चूना, SBI ने कही ये बात

नई दिल्ली: देश के बससे बड़े बैंक घोटाले के रूप में सामने आया एबीजी शिपयार्ड घोटाला मामले (ABG Shipyard Fraud Case) में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) ने अब तक कुल 8 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की है. अब इस पूरे मामले पर एसबीआई ने रविवार को बयान दिया. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) के नेतृत्व में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को कंसोर्टियम अरेंजमेंट के तहत लोन दिया गया था. बेहद खराब प्रदर्शन के कारण नंबवर 2013 में अकाउंट NPA बन गया था. एसबीआई ने कहा कि कंपनी को दोबारा चलाने के लिए कई बार कोशिशें की गईं लेकिन किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिली.

इससे पहले सीबीआई ने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

