5 अगस्त, 2019 वह ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा वापस लेकर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशो में तब्दील करने का फैसला लिया था. आज से 4 साल पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था. भाजपा के कई केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने इसकी चौथी वर्षगांठ के अवसर पर इस उपलब्धि को याद करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी.

370 के हटने से पर्यटकों की संख्या में 170 फीसद इज़ाफा

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर वर्षगांठ के बारे में अपने विचार साझा करते हुए अनुच्छेद 370 को ”कठोर” बताया, उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले का लोगों ने स्वागत किया है. “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और विकास के युग का जश्न मनाने में जम्मू-कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों के साथ शामिल हूं.”

वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की अहम भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि इसके बाद “पर्यटकों की संख्या में 170% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे जम्मू-कश्मीर की प्रगति और समृद्धि सही दिशा में चल रही है. गडकरी ने यह भी कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ, जो राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू-कश्मीर से जोड़ेगा, जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में “रोजगार और विकास के अवसर फिर से अपनी राह पकड़ रहे हैं. “

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि वह ऐतिहासिक क्षण” था जब 2019 यह फैसला लिया गया था. उन्होंने कहा कि इसे निरस्त करने से परिवर्तनकारी बदलावों की बयार बह निकली है. जिसका इस “क्षेत्र, और यहां के लोगों और इसके विकास की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ा है. आगे मालवीय ने कहा कि इसे निरस्त करने का मकसद जम्मू-कश्मीर का एकीकरण, विकास और प्रगति करना था, इसे निरस्त करने से भारतीय संघ की पूर्ण भागीदारी संभव हो गई और नागरिकों के लिए अपनी पूरी काबिलियत को समझने के रास्ते खुल गए हैं.

मालवीय ने कहा “बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का कितना ध्यान है, यह क्षेत्र में शुरू की गई कई परियोजनाओं के ज़रिये साफ हो जाता है. इसकी बदौलत न केवल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है बल्कि जम्मू-कश्मीर फिर से पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है. जून 2023 तक इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से 1.27 करोड़ पर्यटकों के आने से आशा और समृद्धि की एक नई संभावना जगी है. आज़ादी के बाद पहली बार, एक लाख से अधिक लोग, जो 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू आए थे, उन्हें पूर्ण नागरिकता और अधिवास अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें संपत्ति का मालिकाना अधिकार, वोट देने का अधिकार और सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता शामिल है.

