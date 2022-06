Video: कार के बोनट में फंसा तेंदुआ और निकलने लगा धुआं, फिर जो हुआ...

जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर अक्सर जानवर सड़क पर आ जाते हैं. इस दौरान कभी ये दूसरों को अपना शिकार बना लेते हैं तो कभी खुद किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक तेंदुआ कार की चपेट में आने से घायल हो गया.

कार से टकराने के बाद यह तेंदुआ कार के आगे फंस गया. शुरुआत में ऐसा लगा कि तेंदुआ मर गया लेकिन थोड़ी देर बाद वह कार के बोनेट से निकलकर जंगल की तरफ भाग गया. इस हादसे में तेंदुआ बुरी घायल हो गया. वहीं कार के आगे का हिस्सा भी डैमेज हो गया.

Wild & painful 😣 Heartbreaking. Nothing can be more distressing than seeing our wild getting destroyed due to linear infrastructure…

VC: ⁦@WildLense_India⁩ pic.twitter.com/jLiGyylzpe

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 20, 2022