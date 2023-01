लेह. लद्दाख के समाज सुधारक सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने ह‍िमालयी क्षेत्र खासकर लद्दाख के ग्‍लेश‍ियरों (Ladakh Glacier) को लेकर गहरी च‍िंता जताई है. वांगचुक ने गत शन‍िवार को एक वीड‍ियो भी अपने ट्वीटर हैंडल पर पोस्‍ट की है और च‍िंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से लद्दाख (Ladakh) के ग्‍लेश‍ियरों को व‍िलुप्‍त (Ladakh Glacier extinct) होने से बचाने के ल‍िए आग्रह क‍िया है. समाज सुधारक वांगचुक के जीवन पर बॉलीवुड फिल्म ‘3 इडियट्स’ बनी है. वांगचुक ने पीएम मोदी को लद्दाख की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर भी सुझाव द‍िए हैं. केंद्र शास‍ित प्रदेश लद्दाख (Union Territory of Ladakh) के एक अध्‍ययन में दो ति‍हाई ग्‍लेशियरों के व‍िलुप्‍त होने का सुझाव द‍िया गया है.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक ने जोर देते हुए यह भी कहा है क‍ि लद्दाख में अगर इस तरह से लापरवाही जारी रही और उद्योगों से सुरक्षा प्रदान करने से परहेज किया गया, तो यहां के ग्लेशियर विलुप्त (Ladakh Glacier extinct) हो जाएंगे. इससे भारत और उसके पड़ोस में पानी की भारी कमी और समस्‍या पैदा हो जाएगी.

वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए पोस्‍ट क‍िए गए वीडियो संदेश में कहा है क‍ि लद्दाख में सब ठीक नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी की सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की प्रशंसा भी की. इसके साथ ही वो बताते हैं कि किस तरह पर्यावरण के मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे नेताओं के रुख की आलोचना दुनिया करती है.

वांगचुक की ओर से अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए 13 मिनट के लंबे वीडियो में, देश और दुनिया के लोगों से लद्दाख के “पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील” क्षेत्र की रक्षा में मदद करने की ‘तत्काल’ अपील की. उन्होंने भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के ल‍िए पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने का आग्रह क‍िया है.

इस 13 मिनट के लंबे वीडियो में, वांगचुक को 2020 के लद्दाख हिल काउंसिल चुनावों के बारे में बात करते हुए भी सुना जा सकता है जो भाजपा द्वारा जीते गए थे और 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था, जिसके कारण लद्दाख और जम्मू और कश्मीर दो अलग-अलग संघ बन गए थे.

