अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर पुलिस हिरासत में, रेव पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप

बेंगलुरु: बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर (Shraddha Kapoor’s brother Siddhanth Kapoor) को रविवार रात बेंगलुरु के एक होटल में चल रही रेव पार्टी में पुलिस छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया है. बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वह कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन करने वाले 6 लोगों में शामिल हैं. पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एमजी रोड स्थित एक होटल में छापेमार कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक यहां रेव पार्टी चल रही थी.

पुलिस रेड के बाद रेव पार्टी में नशीली दवाओं के सेवन के संदेह में कुछ लोगों के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए. डॉ. भीमाशंकर एस. गुलेद, डीसीपी, ईस्ट डिवीजन, बेंगलुरु सिटी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में जिन 6 लोगों द्वारा ड्रग्स कंज्यूम करने की पुष्टि हुई, उनमें से एक सैंपल अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का था. पुलिस के मुताबिक यह स्पष्ट नहीं है कि ये लोग पहले से ड्रग्स का सेवन करके पार्टी में पहुंचे थे, या होटल में इसका सेवन किया. इस मामले में बेंगलुरु पुलिस सभी 6 आरोपियों को उलसुरु थाने लेकर पहुंची.

Karnataka | Actor Shraddha Kapoor’s brother Siddhanth Kapoor detained during police raid at a rave party in a Bengaluru hotel, last night. He is among the 6 people allegedly found to have consumed drugs: Bengaluru Police pic.twitter.com/UuHZKMzUH0

— ANI (@ANI) June 13, 2022