Breaking: अधीनम ने पीएम मोदी को सत्ता हस्तातंरण का प्रतीक सेंगोल सौंपा

नई दिल्ली. नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह से एक दिन पहले शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर अधीनम लोगों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान अधीनम ने प्रधानमंत्री मोदी को सेंगोल सौंपा. बता दें कि यह सेंगोल सत्ता हस्तातंरण का प्रतीक है. बताया जाता है कि भारत की आजादी के समय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सेंगोल सौंपा गया था.

#WATCH | Delhi | Ahead of the inauguration ceremony of #NewParliamentBuilding, PM Narendra Modi meets the Adheenams at his residence and takes their blessings. The Adheenams handover the #Sengol to the Prime Minister pic.twitter.com/Vvnzhidk24

