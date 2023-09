वन नेशन-वन इलेक्शन की कमेटी का सदस्य बनने से अधीर रंजन का इनकार, अमित शाह को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वन नेशन-वन इलेक्शन को गठित की गई कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में 8 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने का निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है. अधीर रंजन ने कहा है कि मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है. इसके संदर्भ की शर्तें इसके निष्कर्षों की गारंटी के लिए तैयार की गई हैं. मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है.

वहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में राज्य सभा में विपक्ष के नेता खरगे को न रखने और पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को सदस्य बनाने को कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने संसद का अपमान बताया.

Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury declined the invitation to be part of the 8-member committee constituted by the Centre to examine ‘One nation, One election’.

