Aero India 2023: सूर्यकिरण ने आसमान में बनाया हार्ट, तो 'गुरुकुल' ने दर्शकों का जीता दिल, देखें लड़ाकू विमानों के हैरतअंगेज करतब

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को बेंगलुरु के येलहंका वायु सेना स्टेशन में एयरो शो 2023 का उद्घाटन किया. इस दौरान मौजूद रहे वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने फ्लाई-पास्ट के दौरान ‘गुरुकुल’ गठन का नेतृत्व किया. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित स्वदेशी फिक्स्ड विंग प्रशिक्षण विमान ‘गुरुकुल’ का हिस्सा था, जिसमे कुल सात विमान शामिल थे. ये विमान धरती से 500 फ़ीट की ऊंचाई तक बिल्कुल लंबवत घड़ी की सुई की 12 बजे का सीध बनाते हुए उड़े. मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दर्शकों में मौजूद अन्य गणमान्य करतब को देखकर रोमांच से हतप्रभ रह गए थे.

एयर चीफ मार्शल ने एलसीए एसपीटी (LCA SPT) विमान उड़ाते हुए गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व किया, जबकि फॉर्मेशन में अन्य दो विमान हॉक-आई जेट ट्रेनर, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर्स (एचटीटी), इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर्स (एलआईटी) और हिंदुस्तान -228 भी शामिल थे. वहीं एयर शो के दौरान मौजूद सभी दर्शक अचंभित रह गए जब भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने एयरो इंडिया 2023 को समर्पित करते हुए आकाश में एक दिल का निर्माण किया. मौके पर मौजूद पीएम मोदी भी ताली बजा कर उनका अभिनंदन करने से खुद को नहीं रोक पाए.

यहां देखें गुरुकुल के विमानों का जलवा-

Chief of the Air Staff Air Chief Marshal VR Chaudhari leads the Gurukul formation during the flypast at the inaugural ceremony of #AeroIndia2023 in Bengaluru, Karnataka pic.twitter.com/WT05qjJkhE

