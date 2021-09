अफगानिस्तान से लाए गए 35 और लोगों को कोविड-19 केंद्र से दी गई छुट्टी

नई दिल्ली. तालिबान के पिछले महीने काबुल (Kabul) पर कब्जा जमाने के बाद अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाले गए 11 नेपाली नागरिकों समेत 35 लोगों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के एक कोविड-19 पृथक केंद्र से बृहस्पतिवार को छुट्टी दे दी गयी. वे 14 दिन तक केंद्र में पृथक वास में रहे थे. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडेय ने बताया कि इसके साथ ही अफगानिस्तान से लाए गए 113 लोगों को छुट्टी दे दी गयी है. ये लोग आईटीबीपी के केंद्र में अनिवार्य संस्थागत पृथक वास में थे.

सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विदेश से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से पृथक वास में रहने का आदेश दिया है. आईटीबीपी के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जिस समूह को केंद्र से छुट्टी दी गयी है उनमें 24 भारतीय और नेपाल के 11 नागरिक शामिल हैं.’’

After completing 14 days quarantine at Indo-Tibetan Border Police (ITBP) Centre, Chhawla Camp, New Delhi, 35 persons who came from Afghanistan on 26 August, 2021 were given departure today. The group includes 24 Indians and 11 citizens of Nepal.#Himveers pic.twitter.com/rmzwektjwi

