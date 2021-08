Afghanistan crisis: घर-घर तलाशी कर रहे हैं तालिबानी, डर के मारे बाथरूम में छुप रहे हैं लोग

काबुल. राजधानी काबुल से लेकर कंधार और जलालाबाद लेकर हेरात… अफगानिस्तान के लगभग हर छोटे बड़े शहर में सन्नाटा पसरा है. सड़कों और चौराहों पर हथियार लहराते सिर्फ तालिबान (Taliban) के लड़ाके दिख रहे हैं. आमलोगों में तालिबान का इतना ज्यादा खौफ है कि वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे. कहा जा रहा है कि तालिबान के लड़ाके इस वक्त घर-घर तलाशी कर रहे हैं. वो ऐसे लोगों को निशाना बनाने की फिराक में जिसने अमेरिका या फिर अफगान सरकार की मदद की हो. तलाशी के दौरान जब तालिबान के लड़ाके एक घर में पहुंचे तो लोग डर के मारे बाथरूम में छुप गए.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जैसे ही तालिबान के लड़ाकों ने एक अपार्टमेंट में पहुंच कर दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर खलबली मच गई. परिवार के 16 सदस्य एक बाथरूम में छुप गए. लाइट्स बंद कर दी. मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया. बच्चों को चुप रखने के लिए उनके मुंह बंद कर दिए. तालिबान को लेकर इस परिवार में इतना ज्यादा डर है कि वो कोई जोखिम लेना नहीं चाहता. पिछले 12 महीनों के दौरान इस परिवार ने खौफ का मंजर देखा है. इनकी आंखों के सामने दो परिवारों को मौत के घाट उतार दिया गया.

Afghans who were evacuated to Italy narrate traumatic stories of how they escaped Taliban search patrols and went to terrifying efforts to reach the airport in Kabul. They remain anonymous to protect their identities pic.twitter.com/48szUNn8Cp

— Reuters (@Reuters) August 20, 2021