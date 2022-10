70 साल की उम्र...98 बार डायलिसिस...आखिरकार पत्नी ने पति को डोनेट किया किडनी; मौत को दी मात!

Viral News: देश भर में किडनी की समस्या से कई लोग ग्रस्त हैं. किडनी पूरी तरह से फेल होने पर लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं. लाखों का खर्चा, बार-बार डॉक्टरों का चक्कर. इन सब परेशानियों के बीच एक आम इंसान टूट जाता है. एक ऐसी ही भावुक कर देने वाली कहानी हम आपके लिए लेकर आएं हैं. पति-पत्नी की ये कहानी पढ़ कर आपकी आंखें नम हो जाएंगी.

पति और पत्नी दोनों की उम्र 70 साल से ज्यादा है. किडनी ठीक से काम न करने के चलते उन्हें बार-बार डायलिसिस करवाना पड़ता था. बता दें कि डायलिसिस एक इलाज है जिसमे एक मशीन का उपयोग करके खून को फ़िल्टर किया जाता है. जब आपके गुर्दे अपना काम नहीं कर सकते, तो यह आपके खून को साफ करते हैं. कई लोगों को हर हफ्ते डायलिसिस करवानी पड़ती है. ऐसे में बुजुर्ग पत्नी ने आखिरकार खुद अपना किडनी देने का फैसला किया.

Dad had to undergo 98 dialysis sessions and mom waited for 5-6 hours with him 3 days a week in here. Then she donated her kidney to save him and now they are both out of this misery. I dont know of a better love story. pic.twitter.com/LyIEEqVQxC

— Leo (@4eo) October 19, 2022