अयोध्या पर फैसले के बाद साथी जजों को डिनर पर ले गए थे CJI गोगोई, जानें क्यों?

नई दिल्ली. देश में सबसे लंबे समय तक चले अयोध्या विवाद मुकदमे (Ayodhya Dispute Case) का फैसला साल 2019 में आया था. फैसला सुनाने वाली संवैधानिक पीठ के अगुआ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) थे. अब राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘जस्टिस फॉर द जज’ (Justice for the Judge: An Autobiography) में बताया है कि उस दिन फैसला देने वाली पीठ ने क्या-क्या किया था. किताब में गोगोई ने बताया है कि फैसले के बाद वो पीठ के अपने साथियों को लेकर डिनर पर होटल ताज मानसिंह में गए थे और सबसे बेहतरीन वाइन ऑर्डर की थी.

अपनी ऑटोबायोग्राफी में रंजन गोगोई ने साल 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट जजों की प्रेस कांफ्रेस, उन पर (गोगोई) लगे यौन प्रताड़ना के आरोप और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का जिक्र किया है. अयोध्या फैसले के बाद वर्णन करते हुए गोगोई लिखते हैं- ‘फैसले के बाद सेक्रेटरी जनरल ने सभी जजों के लिए फोटो सेशन ऑर्गेनाइज किया. ये फोटो सेशन सुप्रीम कोर्ट में अशोक चक्र के नीचे कोर्ट नंबर 1 के बाहर हुआ था.’

डिनर में चाइनीज फूड ऑर्डर किया था

गोगोई लिखते हैं- ‘बाद में साथी जजों को डिनर के लिए ताज मानसिंह होटल (Hotel Taj Mansingh) लेकर गया. हमने वहां चाइनीज फूड (Chinese Food) ऑर्डर किया और वहां मौजूद सबसे बेहतरीन वाइन शेयर की. सबसे सीनियर होने के नाते मैंने डिनर का बिल चुकाया.’

ये भी पढ़ें: MSP लागू हुई तो टैक्सदाताओं पर बढ़ेगा अरबों का बोझ, गरीब किसान का भी नहीं होगा भला, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने चेताया

बेंच में ये जज थे शामिल

बता दें अयोध्या विवाद पर फैसला देने वाली पीठ में रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल थे.

यौन प्रताड़ना के आरोप पर क्या लिखा

वहीं खुद पर लगे यौन प्रताड़ना के आरोप पर गोगोई ने लिखा है- ‘जब ये आरोप प्रकाश में आया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की विशेष बैठक बुलाई. ये बैठक 20 अप्रैल 2019 को हुई थी. तब उस बेंच का हिस्सा होने को लेकर गोगोई ने खेद जाहिर किया है.’ उन्होंने कहा है कि मुझे उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था लेकिन हम सभी अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं.

Tags: Justice Ranjan Gogoi, Supreme Court