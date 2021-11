खुर्शीद की विवादित किताब में बाबरी विध्वंस का जिक्र, जानें, घटना के अगले दिन कैबिनेट बैठक में क्या हुआ था

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने अपनी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स’ (Sunrise over Ayodhya: Nationhood in Our Times) में देश के कई राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर बात की. ऐसे ही एक किस्से के बारे में उन्होंने अपनी विवादित किताब में बताया कि जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए (Babri Demolition) जाने के अगले दिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या हुआ था. उन्होंने बताया कि इस बैठक में भाग लेने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव (Former Prime Minister Narasimha Rao) भी पहुंचे. बैठक में मौजूद मंत्रियों ने नरसिम्हा राव को यह बताने की कोशिश की कि वह उनके लिए कैसा महसूस करते हैं तो इसके जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा कि मैं चाहतू हूं कि आप लोग ‘कृपया मुझे अपनी सहानुभूति दें’.

खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा कि बाबरी मस्जिद का टूटना हम सभी के लिए एक अकल्पनीय घटना थी. लेकिन, इसका झटका धीरे-धीरे शून्यता में बदल गया. उन्होंने लिखा कि विध्वंस रविवार को हुआ था और अगले दिन 7 दिसंबर को संसद भवन के भूतल के एक कमरे में भीड़ इकट्ठा हुई. वहां सब लोग उदास थे, पूरी सभा में उदासी छाई हुई थी.

खुर्शीद ने किताब में लिखा कि यह एक ऐसी घटना थी कि कैबिनेट में अधिकांश लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था. इतने में वहां मौजूद माधव राव सिंधिया (Madhavrao Scindia) ने यह कहा कि आप सब लोग प्रधानमंत्री के नरसिम्हा राव के लिए कैसा महसूस करते हैं. परेशान पीएम ने लोगों को तब हैरान कर दिया जब उन्होंने लोगों की तरफ से कही बात के जवाब में कहा कि आप लोग मेरे पास अपनी सहानुभूति छोड़ दें. खुर्शीद याद करते हुए कहते हैं कि राव के इस रिपॉन्स के बाद भी वे कहते हैं कि इस विषय पर चर्चा करने का कोई मौका नहीं था और इसके बाद बैठक समाप्त हो गई.

उसी दिन यूपी सरकार को कर दिया गया बर्खास्त

खुर्शीद ने अपनी किताब में बताया कि घटना के बाद उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार को 6 दिसंबर को ही बर्खास्त कर दिया गया था और उसके एक हफ्ते बाद हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों को भी कैबिनेट की सलाह के बाद बर्खास्त कर दिया गया था.

सलमान खुर्शीद यह भी लिखते हैं कि 6 दिसंबर की रात, वह और कुछ अन्य युवा मंत्री, ‘राजेश पायलट के आवास पर जायजा लेने के लिए एकत्र हुए, और फिर सीके जाफर शरीफ के पास गए – इस तरह सरकार में दो साहसिक आवाजें उठीं”. उनका कहना है कि “प्रधान सचिव एएन वर्मा को फोन किए गए, जिन्होंने सुझाव दिया कि हम पीएम से बात करें. उन्होंने लिखा मस्जिद के विध्वंस के दौरान स्थानांतरित की गई मूर्तियों को साइट पर फिर से स्थापित करने से पहले सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना था आवश्यक था.