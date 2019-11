महाराष्ट्र LIVE: सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद उद्धव और पवार के बीच फोन पर बातचीत: सूत्र

Maharashtra BJP President, Chandrakant Patil after meeting Governor Bhagat Singh Koshyari: We will not form government in the state. pic.twitter.com/Bg3zrAwZzU

Sanjay Raut, Shiv Sena: Party chief Uddhav Thackeray ji clearly said today that Chief Minister will be from Shiv Sena. If Uddhav ji has said so, then it means that there will be CM from Shiv Sena, at any cost. #Maharashtra pic.twitter.com/SXk6Y1ILWp

Sanjay Nirupam, Congress on Maharashtra govt formation: Congress-NCP govt in Maharashtra is only an imagination. If we want to convert that imagination into reality, it won't be possible without Shiv Sena's support & if we take Shiv Sena's support, it will be fatal for Congress. pic.twitter.com/HrJhrv5JCY

Mumbai: Bharatiya Janata Party (BJP) Core Committee member Vinod Tawade arrives at the residence of BJP leader Devendra Fadnavis pic.twitter.com/IwI2jmwqpz

Maharashtra’s Governor should invite NCP-Congress - the second largest alliance - to form the government now that BJP-Shivsena have refused to do so

Maharashtra: A poster which reads 'Maharashtra needs Uddhav Thackeray (Shiv Sena chief) as CM' has been put up outside Matoshree (Thackeray residence), in Mumbai. pic.twitter.com/Ez2UiVb38r

महाराष्ट्र (Maharashtra) में मचे सियासी घमासान में शिवसेना के सरकार बनाने की अटकलों के बीच शरद पवार और उद्धव ठाकरे की फोन पर बातचीत हुई है. सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एनसीपी ने शिवसेना के सामने प्रस्ताव रखा है. शिवसेना कोटे से केंद्र में मंत्री अरविंद सावंत किसी भी वक्त मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं.राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया है, शिवसेना को सोमवार शाम 7:30 बजे तक मिलने का समय दिया गया है.वहीं कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि हम हालिया घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं. हम अभी बैठक कर हाल के घटनाक्रमों पर बातचीत करने जा रहे हैं, हमने फिलहाल कुछ तय नहीं किया है.बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकात पाटिल (Chandrakant Patil) ने रविवार शाम को राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी (Bhagat Singh Koshiyari) से सरकार बनाने को लेकर मुलाकात की. इस बैठक के बाद पाटिल ने कहा कि हमने राज्यपाल को इस बात की जानकारी दे दी है कि हम राज्य में अकेले सरकार नहीं बना सकते. उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ गठबंधन के जनादेश के बावजूद, हम सरकार नहीं बनाएंगे, शिवसेना जनादेश का अपमान करना चाहती है. चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अगर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती है तो उसे शुभकामनाएं.वहीं इस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा. अगर उद्धव जी ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब है कि किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा.वहीं, इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा महाराष्ट्र की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और हम इसे स्वीकार करते है. लेकिन इसके बाद पार्टी हाई कमान क्या निर्णय लेगें, कब बोलेंगे, कैसा बोलेंगे वो उन पर छोड़ा हुआ है.इस बीच कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने कांग्रेस के महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बारे में कहा कि- 'राज्य में कांग्रेस-एनसीपी की सरकार अभी सिर्फ ख्यालों में है. अगर हमें इन ख्यालों को हकीकत में बदलना है तो ये शिवसेना के समर्थन के बिना संभव नहीं होगा और अगर हम शिवसेना का समर्थन लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए घातक होगा.'वहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र में कोई और सरकार गठित नहीं कर पाता है तो उनकी पार्टी अपनी अगली रणनीति की घोषणा करेगी. उन्होंने साथ ही कहा कि राजनीति उनके दल के लिए कोई कारोबार नहीं है.वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने राज्यपाल से कांग्रेस-एनसीपी को सरकार बनाने के लिए न्योता देने की अपील की है. उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा, 'बीजेपी-शिवसेना ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया है, ऐसे में महाराष्ट्र के राज्यपाल को प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े गठबंधन एनसीपी-कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए.'दूसरी तरफ मुंबई स्थित मातोश्री निवास के बाहर एक पोस्टर लगा दिखाई दिया. इस पोस्टर में लिखा है, 'महाराष्ट्र को बतौर सीएम उद्धव ठाकरे की जरूरत है.'इससे पहले देवेंद्र फडणवीस (Devedra Fadnavis) के आवास वर्षा में भाजपा (BJP) कोर ग्रुप की बैठक बेनतीजा रही. इस बैठक में विनोद तावड़े, आशीष शेलार, गिरीश महाजन जैसे वरिष्ठ पार्टी नेता शामिल हुए. देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता सुधीर मुंगंटीवार ने कहा, 'राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं. हम राज्यपाल के इस न्योते पर फैसले के लिए आज शाम चार बजे फिर मुलाकात करें.'एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना सरकार बनाती हैं तो हम विपक्ष में बैठंगे. उन्होंने कहा कि अगर दोनों दल मिलकर सरकार नहीं बनाते तो हम कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर विचार करेंगे. मलिक ने कहा कि इसके लिए 12 नवंबर को हम अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे.महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना तथा कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था. वहीं 24 अक्टूबर को आए चुनाव नतीजों बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें, शिवसेना ने 56 सीट, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल कीं. हालांकि इन नतीजों के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच सीएम पद और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर विवाद हो गया. इसके चलते किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया. हालांकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने सोमवार 11 नवंबर तक बहुमत साबित करने का वक्त दिया है.