कपिल सिब्बल के बयान पर बवाल; घर के बाहर लगे 'पार्टी छोड़ो के नारे, कार तोड़ी

नई दिल्‍ली. कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) के पंजाब (Punjab) में मचे घमासान को लेकर पार्टी नेतृत्‍व पर सवाल उठाए जाने के कुछ ही घंटों के बाद दिल्‍ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्‍ट्रीय राजधानी में उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान सिब्‍बल की कार भी तोड़ दी और ‘पार्टी छोड़ो’, ‘कपिल सिब्‍बल होश में आओ’ और ‘राहुल गांधी जिंदाबाद’ जैसे नारे लगाए. प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिस पर लिखा था: ‘गेट वेल सून कपिल सिब्बल’.

बता दें कि बुधवार को सिब्‍बल ने एक संवाददाता सम्‍मेलन में कहा था कि हम सबकुछ हो सकते हैं लेकिन G-23, जी हुजूर नेता नहीं हैं. G-23केवल पार्टी के हितों की ही बात करती है. G-23 असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं का समूह है, जिन्होंने पिछले अगस्त में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था, जिसमें संगठन के भीतर व्यापक बदलाव की मांग की गई थी.

#WATCH | Workers of Delhi Congress protest against senior party leader Kapil Sibal outside his residence in New Delhi, hours after Sibal reiterated demands for sweeping reforms raised by G-23 leaders; show placards reading ‘Get Well Soon Kapil Sibal’ pic.twitter.com/6A1dNrbuLT

— ANI (@ANI) September 29, 2021