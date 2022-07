अब ममता के विधायक कृष्ण कल्याणी पर ED ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भेजा नोटिस

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पॉर्थ चटर्जी पर कार्रवाई के बात प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य विधायक की कंपनी पर शिकंजा कस दिया है. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड (Kalyani Solvex Pvt Ltd) को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोटिस भेजा गया है. ये मामला टीवी चैनलों को दिए गए विज्ञापन से जुड़ा है. कृष्णा कल्याणी इस कंपनी के चेयरमैन हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कृष्ण कल्याणी रायगंज से विधायक हैं और उत्तरी दिनाजपुर स्थित कल्याणी सॉल्वेक्स कंपनी के चेयरमैन हैं. ईडी की तरफ से कल्याणी को 25 जुलाई को नोटिस जारी किया गया है. इसमें निर्धारित प्रारूप में मामले से जुड़ी जानकारियां और दस्तावेज देने को कहा गया है. लेटर के मुताबिक, ये मामला कोलकाता टेलीविजन चैनल्स और रोज़ टीवी को दिए गए विज्ञापनों से संबंधित है. ये विज्ञापन वित्त वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक दिए गए थे. इसमें इन विज्ञापनों के बदले किए गए भुगतान की जानकारी मांगी गई है. ये भी बताने के लिए कहा गया है कि कब-कब कौन सा विज्ञापन दिया गया और उसके लिए किसको कितना भुगतान किया गया. ये भी पूछा गया है कि इस दौरान कुल कितने के विज्ञापन दिए गए.

Enforcement Directorate sends notice to West Bengal-based Kalyani Solvex Pvt Ltd for investigation under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act 2002.

TMC Raiganj MLA Krishna Kalyani is the chairman of this company. pic.twitter.com/wmvPdUJvbn

