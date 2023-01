एयर इंडिया फिर शर्मसार! पेशाब कांड के बाद महिला यात्री को भोजन में मिला कंकड़, मांगी माफी

नई दिल्ली: एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला के खाने में पत्थर मिलने की घटना ने एयरलाइन समूह को एक बार फिर जांच के दायरे में ला दिया है. महिला ने घटना की फोटो ट्विटर पर शेयर की. यात्री द्वारा किए गए ट्वीट में, महिला को बैकग्राउंड में रखे अपने भोजन के साथ हाथ में पत्थर के टुकड़े की तरह दिखने वाली चीज़ को पकड़े हुए देखा जा सकता है. उसने दावा किया कि भोजन में एक छोटा कंकड़ (पत्थर) था. महिला ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, ‘एयर इंडिया…….पत्थर मुक्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए आपको संसाधनों और धन की आवश्यकता नहीं है. आज की उड़ान AI 215 में परोसे गए मेरे भोजन में मुझे यही मिला. चालक दल के सदस्य, सुश्री जादोन को सूचित किया गया. इस तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है.’

महिला सर्वप्रिय सांगवान द्वारा ट्वीट यहां देख सकते हैं-

You don’t need resources and money to ensure stone-free food Air India ( @airindiain ). This is what I received in my food served in the flight AI 215 today. Crew member Ms. Jadon was informed. This kind of negligence is unacceptable. #airIndia pic.twitter.com/L3lGxgrVbz

सर्वप्रिय सांगवान को जवाब देते हुए, एयर इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ‘प्रिय महोदया, संबंधित विषय को संज्ञान में लेते हुए, हम इसे तुरंत अपनी कैटरिंग टीम के साथ उठा रहे हैं. कृपया हमें वापस संपर्क करने के लिए कुछ समय दें. इसे हमारे संज्ञान में लाने के लिए हम आपकी सराहना करते हैं.’ शिकायत के जवाब में एयरलाइन ने ट्वीट किया-

सोशल मीडिया यूजर्स एयरलाइन की व्यवस्था से काफी नाराज दिखे और उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त किए. एक यूजर ने लिखा, ‘प्रिय टाटा कंपनियों: जेआरडी टाटा (JRD TATA ) ने एक बार एविएशन इंडस्ट्री के लिए मानक तय किए थे. सरकार के अधिग्रहण से पहले उन्होंने एयर इंडिया को विश्व स्तर पर सम्मानित ब्रांड बनाया. अब जब आप मालिक के रूप में वापस आ गए हैं, तो नए निचले स्तर पर हैं? क्या आपका कोई कॉर्पोरेट निरीक्षण नहीं होता है?

Dear @TataCompanies:JRD Tata once set standards for the aviation industry. He built #AirIndia into a globally respected brand, before Govt took it over.

Now that you’re back as owners, hitting new lows? Is there no corporate oversight? How do you manage #PeeGate, and now this 👇🏼 https://t.co/YoS4kgPGz9

— Rakesh Sharma (@rakeshfilm) January 8, 2023