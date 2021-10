जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में चौथी मुठभेड़, शोपियां में सुरक्षाबलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है. यह मुठभेड़ अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां (Shopian) में शुरू हुई है. सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि शोपियां में 2-3 आतंकी घुसे हुए हैं. शोपियां से पहले सुरक्षा बलों की पुंछ में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में सेना के पांच जवान शहीद हो गए थे. जम्मू कश्मीर में यह एक दिन में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की चौथी मुठभेड़ है.

सुरक्षा बल शोपियां में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है. सेना को आतंकियों के एक घर पर घुसे होने के इनपुट मिले थे. सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने पुलिस के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर ली. सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने को भी कहा. सुरक्षा बलों ने आतंकियों से अपील की कि वे अपने हथियार डाल दें और आतंक के राह को छोड़ दें.

#WATCH | J&K Police in Shopian appeals to the trapped terrorists, asking them to surrender. An encounter broke out here at Tulran, Imamsahab area of Shopian.

