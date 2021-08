राहुल गांधी के बाद अब INC TV का अकाउंट लॉक, यूथ कांग्रेस ने ट्विटर के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली. कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का ट्विटर अकाउंट (Twitter) सस्पेंड करने के बाद सोशल मीडिया साइट ने पार्टी के एक अन्य इकाई INC TV का अकाउंट लॉक कर दिया. पार्टी के टीवी चैनल के ट्विटर अकाउंट पर भी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है. इस बाबत कांग्रेस ने एक ट्वीट कर कहा- ‘ट्विटर इंडिया का दोहरा मापदंड जारी है. न्याय के लिए आवाज उठाने वाले अकाउंट्स को लॉक किया जा रहा है. दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और बीजेपी नेता अंजू बाला द्वारा उसी तरह की तस्वीर (जैसा आरोप कांग्रेस पर है) करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते. याद रखें, सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है.’

इससे पहले कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया था कि राहुल का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित है और इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है. उसने यह भी कहा था कि ट्विटर अकाउंट बहाल होने तक वह सोशल मीडिया के दूसरे मंचों का उपयोग कर जनता की आवाज उठाते रहेंगे. गौरतलब है कि शनिवार से लेकर अब तक राहुल ने कोई ट्वीट नहीं किया है.

कांग्रेस की यूथ विंग ने किया प्रदर्शन

सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले की नौ वर्षीय पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा करने के मामले में राहुल गांधी का अकाउंट निलंबित हुआ है. शनिवार से लेकर अब तक राहुल के ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं हुआ है.

उधर, कांग्रेस की यूथ विंग के अध्यश्र श्रीनिवासी बीवी की अगुवाई में सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने ट्विटर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया. बीवी ने इस बाबत एक ट्वीट कर कहा- ‘राहुल गांधी सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज़ नही, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों की आवाज़ है.’

The double standards of @TwitterIndia continue.

Even as accounts raising a voice for justice continue getting blocked, twitter handles related to the govt like @NCSC_GoI & @anjubalabjp face no action for posting the same images.

Remember, truth & justice always prevail. pic.twitter.com/hTG2kK6ACV

— Congress (@INCIndia) August 9, 2021