भिंड एसपी के तबादले के बाद गृहमंत्री नराेत्तम मिश्रा ने दी सफाई- अमेजन मामले की जांच जारी रहेगी

भोपाल . अमेजन गांजा ब्रिक्री मामले की जांच कर रहे भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह के अचानक तबादले ने तूल पकड़ लिया है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने अमेजन (Amazon) को आरोपी बनाने वाले एसपी के तबादले को लेकर निंदा की, जिसके बाद मध्‍यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्‍तम मिश्रा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि अमेजन ड्रग्‍स मामले की जांच पूरी सख्‍ती से होगी और इसका भिंड एसपी के तबादले से कोई संबंध नहीं है. पुलिस अधीक्षक ने यह मामला दर्ज कराया था और जांच भी शुरू की थी, लेकिन वह स्‍वयं अपनी भोपाल में पोस्टिंग चाहते थे. ऐसे में तबादले को अमेजन ड्रग्‍स मामले से जोड़ कर न देखा जाए. उन्‍होंने News 18 को दिए इंटरव्‍यू में यह जानकारी दी है.

नरोत्‍तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस अधिकारी व्‍यक्तिगत कारणों से भोपाल आना चाहते थे और उन्‍होंने इसके लिए आवेदन दिया हुआ था. उन्‍होंने कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग सतत प्रक्रियाएं हैं, ये सब तो चलता रहेगा. लेकिन अमेजन को मध्‍यप्रदेश में नशे का कारोबार नहीं करने दिया जाएगा. गृहमंत्री ने कहा कि यह मामला मैंने स्‍वयं ने उठाया है. अमेजन के जरिए इंदौर में जहर बेचा गया और जिसे खाकर एक युवा की मौत हो गई. ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा. अमेजन ड्रग्‍स कांड पर सख्‍त कार्रवाई होगी. अमेजन के अधिकारियों ने जो जवाब दिया है, वह नाकाफी है. अमेजन की आड़ में मादक पदार्थों की सप्‍लाई हो रही है, अगर कोई हथियार मंगाए तो हथियार पहुंंच जाएंगे. ऐसा मध्‍यप्रदेश में नहीं चलेगा.

Responding to @CAITIndia’s objection regarding transfer of Bhind SP at the time of crucial investigation in #AmazonDrugCase, MP HM Shri @drnarottammisra has reiterated that strongest possible action will be taken against Amazon. We sincerely thank him for his commitment.@AmitShah pic.twitter.com/g0d3XTQkFl

