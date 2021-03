विधानसभा चुनाव: ममता बनर्जी की भाजपा को चेतावनी, बंगाल जीतने के बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'परिवर्तन' उनका नारा था जिसे विपक्षी पार्टी ने कॉपी कर लिया है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को चेतावनी भी दी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections 2021) जीतने के बाद वो दिल्ली की तरफ रुख करेंगी. खड़गपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा, "आप ममता बनर्जी की कॉपी क्यों कर रहे हैं? बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे और भाजपा को उखाड़ फेकेंगे."

एक अन्य रैली में ममता ने चक्रवात ‘अम्फान’ के बाद लोगों की मदद करने को लेकर भी भाजपा नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रभावितों की हरसंभव मदद की और हो सकता है कि ‘‘एक या दो’’ लाभार्थी छूट गए हों, लेकिन भाजपा के नेताओं को संकट के उस समय में कहीं नहीं देखा गया.

पश्चिम मेदिनीपुर में एक रैली को गड़बेता में संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने दावा किया कि भाजपा नेता चुनाव से ठीक पहले ‘‘मतदाताओं को लुभाने और वोट हासिल करने के लिए बाहर से नकदी के साथ हेलीकॉप्टर और विमानों से यहां पहुंचते है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस सरकार ने चक्रवात प्रभावितों के लिए हजारों करोड़ रुपये की मदद की. एक या दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं. तब भाजपा के नेता कहां थे? मानवीय संकट के समय वह हमेशा गायब रहते हैं.’’

'Poribortan'(change) is Mamata Banerjee's slogan; why are you copying Mamata Banerjee?... After winning Bengal, we will jump to Delhi & shake BJP: West Bengal CM & TMC leader Mamata Banerjee in Kharagpur pic.twitter.com/BlaUmCLGP9