अग्निपथ योजनाः विरोध के बावजूद सिर्फ 6 दिनों में वायु सेना के लिए 2.72 लाख संभावित अग्निवीरों ने किया आवेदन

नई दिल्ली. केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुआ. कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है लेकिन युवाओं का उत्साह इसके प्रति कहीं ज्यादा है. इस बात का पता इसी से चलता है कि अग्निपथ योजना के तहत 24 जून से अग्निवीरों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और सिर्फ 6 दिनों में 2.72 लाख युवाओं ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना को 2.72 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं.

24 जून से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हुई थी और सोमवार तक ही 94 हजार आवेदन आ गए. रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब तक 2.72 लाख संभावित अग्निवीरों ने agnipathvayu.cdac.in पर अपना आवेदन कर लिया है. इनका चयन भारतीय वायुसेना में किया जाएगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2022 है. इस योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को लॉन्च किया था. इसके बाद देश भर में युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया था जिसमें जान माल की हानि हुई थी. युवाओं के साथ विपक्ष ने भी इसका विरोध किया था.

So far 2,72,000 potential #Agniveers have registered themselves on https://t.co/Xw1QJydWhv, thereby expressing intent to go through the selection process to join the Indian Air Force

Last date for registration: 5th July 2022#agnipathrecruitmentscheme#Agnipath #Agniveer pic.twitter.com/MfkRimKHBV

— A. Bharat Bhushan Babu (@SpokespersonMoD) June 30, 2022