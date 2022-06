Bharat Bandh LIVE: अग्निपथ योजना और ED की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का जंतर-मंतर पर सत्याग्रह शुरू

अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद के मद्देनजर यूपी पुलिस द्वारा सुरक्षा जांच के कारण नोएडा-दिल्ली लिंक रोड चिल्ला बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम लगा है. एडीसीपी नोएडा, रणविजय सिंह ने कहा, ‘हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी प्रदर्शनकारी यहां से न गुजरे, हम दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय कर रहे हैं.’

#WATCH | Heavy traffic at Noida-Delhi Link Road at Chilla border due to security checks by UP Police in wake of Bharat Bandh against #AgnipathScheme

ADCP Noida, Ranvijay Singh says, “We’re ensuring that no protester can pass through here, we’re coordinating with Delhi Police.” pic.twitter.com/SczgaxTn3W

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 20, 2022